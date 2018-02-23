Баку, 24 февраля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. США разрабатывают ряд программ для усиления экономического сотрудничества с Азербайджаном. Об этом сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

1nems.az Роберт Секута

Тремя основными направлениями двустороннего сотрудничества Азербайджана и США, по словам посла, являются экономика, включая энергетику, безопасность и верховенство закона и демократии.

Посол отметил, что эти три направления дополняют друг друга, и способствуют увеличению потока иностранных инвестиций, а также укреплению экономических отношений с США.

«Мы разрабатываем ряд программ для усиления экономического сотрудничества. В октябре 2017 года из США в Азербайджан прибыла крупнейшая в истории двусторонних отношений торговая миссия. США также активно поддерживают проект «Южный газовый коридор», и железнодорожный маршрут Баку — Тбилиси — Карс, который является частью нового «Шелкового пути», — приводит слова дипломата Trend.

Посол добавил, что страны также сотрудничают в сфере безопасности, и что Азербайджан оказывает поддержку политике США в Афганистане.