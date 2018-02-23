Ереван, 24 февраля, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Азербайджан похож на героя известной сказки, который оказавшись в одиночестве, начинает от страха громко кричать, заявил сегодня в ходе встречи с журналистами глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос о том, что в последние дни Азербайджан активно упоминает принятую в рамках саммита в Брюсселе итоговую декларацию, утверждая, что в ней есть «важные для них пункты».

Photolure Эдвард Налбандян

«Есть подход к урегулированию вопроса Нагорного Карабаха, который полностью поддерживается со стороны ЕС. Заявления об этом озвучивались неоднократно, об этом заявили также на саммите в Брюсселе», — сказал Налбандян.

Он отметил, что после последних визитов в регион посредники МГ ОБСЕ вновь подтвердили, что конфликт должен быть разрешен исключительно мирным путем, на основе трех известных международных принципов.

21 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на состоявшемся в Брюсселе заседании совета сотрудничества ЕС — Азербайджан заявила, что Азербайджан является важным партнером ЕС, который поддерживает его независимость, суверенитет и территориальную целостность полностью, что вызвало широкий ажиотаж в азербайджанских СМИ ввиду использования слова «полностью».

"ЕС не только полностью поддерживает позицию сопредседателей, но неоднократно заявлял об этих трех принципах. Во время итоговой пресс-конференции я очень подробно обращался к Брюссельской декларации и говорил об искажениях со стороны Азербайджана. При этом ставшие хроническими искажения азербайджанской стороны удостоились соответствующей характеристики не только со стороны Армении, но и были охарактеризованы как извращения. Армения разделяет это мнение», — заявил глава МИД Армении.