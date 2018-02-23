Киев, 23 февраля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. В Киевской области на 95-м году жизни скончался советский актер Анатолий Решетников. Об этом сообщил журналист Олег Вергелис на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «Вдали от Родины». Реж. Алексей Швачко. 1960. СССР Зинаида Кириенко и Анатолий Решетников

«Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников, — написал Вергелис. — Актер яркой харизмы, сильного темперамента».

Журналист добавил, что последние годы актер жил в Доме ветеранов сцены в Киевской области, где и умер.

Анатолий Решетников родился в Киеве 22 июня 1923 г. Он окончил Киевский театральный институт в 1948 г. Зрителям актер запомнился по ролям в таких фильмах, как «Вдали от Родины», «Огненный мост», «Старая крепость» и других.

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