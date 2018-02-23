Киев, 23 февраля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) Украины в пятницу, 23 февраля, направило России ноту протеста в связи с проведением выборов президента в Крыму. Об этом написал глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин на своей странице в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Отправили ноту в МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории Крыма, — пишет Климкин. — 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории Донбасса».

Дипломат добавил, что МИД Украины будет работать над тем, чтобы все вовлеченные в выборы президента РФ на территории Крыма попали под «санкции».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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