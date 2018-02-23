Великий Новгород, 23 февраля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 23 февраля, около 19:00 водитель наехал на четверых подростков, которые переходили проезжую часть у торгового центра на улице Ломоносова по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным управления ГИБДД по Великому Новгороду, пострадавшие — девушка и трое молодых людей 2003 года рождения — получили травмы различной степени тяжести.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Двух пострадавших увезла с места ДТП скорая помощь, ещё двое с ушибами обратились в травмпункт.

Очевидцы происшествия попытались остановить автомобиль, но он скрылся с месте аварии.

Его удалось задержать сотрудникам полиции. Мужчина 1973 года рождения, по предварительным данным, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

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