Цюрих, Швейцария, 23 февраля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В швейцарском Цюрихе возле офиса банка UBS произошла стрельба. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

ЧП произошло в пятницу вечером, 23 февраля, в финансовом районе города. По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека.

«Два человека погибли возле офиса банка UBS в Цюрихе», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время территория возле банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.