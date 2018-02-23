Два человека погибли в результате стрельбы в Цюрихе
Цюрих, Швейцария, 23 февраля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В швейцарском Цюрихе возле офиса банка UBS произошла стрельба. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.
Иван Шилов ИА REGNUM
Оружие
ЧП произошло в пятницу вечером, 23 февраля, в финансовом районе города. По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека.
«Два человека погибли возле офиса банка UBS в Цюрихе», — говорится в сообщении полиции.
В настоящее время территория возле банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.