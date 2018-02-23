Кострома, 23 февраля, 2018, 20:47 — ИА Регнум. 90 тысяч молодых людей участвовали в патриотических мероприятиях Костромской области в 2017 году, сообщила председатель профильного комитета Нина Лихачева. Это почти на 10 тысяч больше, чем в предыдущем году. Возраст патриотической молодежи составляет от 14 до 30 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Губернатор области Сергей Ситников отметил проблему в молодежной среде:

«Сегодня в молодежной среде самое страшное противоречие — это противоречие между общественной формой поведения и личными убеждениями молодых людей. И эту проблему мы абсолютно точно не сможем решить без квалифицированных кадров, без преподавателей. Речь по сути дела идет о воспитании воспитателей. Этот вопрос я прошу проработать надлежащим образом».

Глава региона призывает обязать студентов проходить через «гуманитарный образовательный цикл».

"Если гуманитарные образовательные циклы вместе с духовными не будут обязательной составляющей частью подготовки любого специалиста, мы с вами получим большую проблему. Надо понимать, что настоящий патриот — это патриот знающий. Нельзя, чтобы ранняя специализация молодого человека привела к тому, что он перестал уделять внимание важнейшим гуманитарным дисциплинам, которые во многом определяют личность человека», — отметил Сергей Ситников.