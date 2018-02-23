Санкт-Петербург, 23 февраля, 2018, 21:30 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Петербурга 23 и 24 февраля в честь 100-летия создания Рабоче-крестьянской Красной армии проходит акция «Есть такая профессия — Родину защищать!». В первый день акции, которая организована Западным военным округом при поддержке городских властей, на Дворцовой побывал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Триколор

Дарья Драй ИА REGNUM Триколор

На главной площади города развернута выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, а также проходит показ современных образцов вооружения, военной техники и экипировки российской армии.

Для гостей акции развернуты армейские палатки, в которых высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации представляют свои возможности потенциальным курсантам и их родителям.

Преподаватели, курсанты и выпускники военных вузов рассказывают о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, особенностях учебной программы, жизни и быте учащихся. Здесь же можно пройти первичное профессионально-психологическое тестирование и определить свою годность к тем или иным воинским специальностям.

Дарья Драй ИА REGNUM Гостья с востока

Помимо этого, каждый желающий имеет возможность посетить мобильный пункт набора на военную службу по контракту. Этот пункт оснащен мультимедийной и демонстрационной аппаратурой, укомплектован справочно-информационными материалами. Его сотрудники прошли специальную подготовку по социально-психологическим специальностям.

Дарья Драй ИА REGNUM Мобильный пункт отбора на военную службу

Представители ЗВО рассказывают тем, кто интересуется службой по контракту, об условиях прохождения службы и социальном обеспечении военнослужащих по контракту. Потенциальные контрактники могут пройти профессионально-психологическое тестирование, заполнить необходимые документы, получить направление на военно-врачебную комиссию и сдачу нормативов по физической подготовке.

По доброй традиции всех, кто проголодался и замёрз, — а в Петербурге довольно холодно — ждёт полевая кухня, гречневая каша с тушенкой и чай.

Торжественная часть акции началась с выноса флагов России и Санкт-Петербурга. Было зачитано приветственное письмо министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором говорилось об историческом значении создания Рабоче-крестьянской Красной армии и важности того, что эту памятную дату не забывают в современной России.

Дарья Драй ИА REGNUM Показ современных образцов вооружения и военной техники на Дворцовой площади

Затем на Дворцовой площади выступил командующий войсками ЗВО, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он приветствовал всех присутствующих и также поздравил с Днем защитника Отечества и с юбилейной датой, важной не только для людей в погонах.

«Во-первых, хочу сказать всем слова поздравления. На самом деле это не военный праздник, это всенародный праздник. Он был всенародным праздником, он им и остается. Во-вторых, приходите посмотрите, чем сегодня живет российская армия, чем она сильна, что она может, и почувствуйте себя ее частицей», — сказал командующий ЗВО.

Картаполов отметил уникальную возможность для горожан и гостей Петербурга увидеть военную экспозицию под открытым небом, где представлена как историческая, так и новая военная техника.

«Это живая связь времён, — добавил Андрей Картаполов. — Люди могут увидеть, что было тогда и что есть сейчас, как изменяется техника и вооружение, и прикоснуться к этим историческим образцам оружия, взять их в руки и немножко почувствовать себя своим дедом, прадедом».

В честь праздника защитников Отечества и 100-летия создания РККА на Дворцовой площади состоялся концерт с участием артистов, а также гарнизонного ансамбля, которые исполнили популярные военно-патриотические песни.