Кострома, 23 февраля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В Костромской области количество безработных, которым назначено пособие, снизилось почти на 13%, сообщает Костромстат. В январе 2018 года таких костромичей насчитали 1753 человек, а в январе 2017 года — 1987 человек.

ИА REGNUM Благоустройство территории

«В центре занятости сообщили, что уровень безработицы в Костроме стабильно снижается и остается ниже уровня соседей — Ярославля, Вологды, Иваново и Нижнего Новгорода», передает Kostroma.today.

Местные власти хотят привлечь безработных жителей области к общественным работам. Таким образом они надеются снизить процент безработицы в регионе.

В 2017 году так задействовали 55 человек на благоустройство города. На их зарплату областной бюджет выделил более 12 миллионов рублей.

Справка ИА REGNUM .

Всего в Костромской области живет 648 тысяч человек. 211 тысяч из них — пенсионеры. Каждый четвертый пенсионер (45 тысяч) работает. Всего в экономике региона заняты 300 тысяч жителей Костромской области.

Согласно данным статистиков, в Ярославской, Ивановской и Владимирской областях доля безработных выше, чем в Костромской области. В апреле 2017 года процент безработицы в регионе составил 0,8%, тогда как доля безработных в Ярославской области оказалась выше почти в 2 раза — 1,5%.