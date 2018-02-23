Вашингтон, 23 февраля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Власти США в пятницу, 23 февраля, ввели новый пакет санкций против КНДР. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По данным ведомства, в черном списке Вашингтона оказались 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одно физическое лицо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году отношения между КНДР и международным сообществом значительно осложнились, причиной тому стала ядерная и ракетная программа Пхеньяна. Однако в начале января 2018 г. лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пошел на ряд шагов, которые привели к потеплению в отношениях с Южной Кореей.

Стоит также отметить усилия в данном вопросе со стороны Сеула: президент Мун Чжэ Ин не раз высказывался в отношении налаживания контактов с Северной Кореей.

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