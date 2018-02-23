В Новосибирске легковой автомобиль сбил группу пешеходов
Новосибирск, 23 февраля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Автомобиль Honda CR-V протаранил толпу пешеходов на тротуаре в Новосибирске. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машина скорой помощи
ДТП произошло в пятницу, 23 февраля, в районе площади Лыщинского. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще трое пострадали.
«В районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V, — говорится в сообщении. — Пешеходы шли по тротуару».
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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