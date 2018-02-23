Ереван, 23 февраля, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Признание нижней палатой парламента Нидерландов массовых убийств армян в Османской Турции в 1915 году геноцидом вновь подтвердило приверженность Нидерландов общечеловеческим ценностям, а также благородному делу предотвращения геноцида и преступлений против человечества. Об этом сегодня, 23 февраля, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Здание парламента Нидерландов

В заявлении по поводу подтверждения признания Геноцида армян палатой представителей Нидерландов Налбандян отметил: «Мы высоко ценим обсуждения, состоявшиеся сегодня в парламенте дружественных Нидерландов, а также принятые в их результате решения, которые безоговорочно подтверждают признание еще в 2004 году Геноцида армян. Этим шагом парламент Нидерландов вновь подтвердил свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также благородному делу предотвращения геноцида и преступлений против человечества».

Члены нижней палаты парламента Нидерландов 23 февраля вновь признали массовые убийства армян в Османской Турции в 1915 году геноцидом, подтвердив принятое в 2004 году решение.

При этом, как сообщает «Радио Свобода», исполняющая обязанности главы МИД Сигрид Кааг отметила, что правительство Нидерландов не последует примеру парламента. По словам министра, кабинет министров «будет продолжать проявлять сдержанность» относительно данного вопроса.

Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля этого года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.

Как отмечает армянская пресса, решение парламента Нидерландов наверняка еще больше осложнит и без того обострившиеся турецко-голландские политические отношения.

Турция пыталась предотвратить принятие этих законопроектов. В конце прошлой недели для выражения недовольства официальной Анкары по этому вопросу в МИД Турции был приглашен временный поверенный в делах Нидерландов.