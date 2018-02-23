Киев, 23 февраля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Правительство Германии уже в марте 2018 г. может выдать разрешение на строительство «Северного потока — 2». Об этом, как передают «Украинские новости», заявил председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«По нашей информации, уже в марте правительство Германии планирует выдать окончательное разрешение на строительство «Северного потока — 2», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — это газопровод через Балтийское море, который соединит РФ и Германию.

Ожидается, что новый газопровод пройдет через Финляндию, Швецию и Данию. Запланированная мощность газопровода — 55 млрд кубометров природного голубого топлива в год.

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