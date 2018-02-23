Калуга, 23 февраля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В Калуге проверяется размещённая в СМИ информация по факту конфликта водителя автомобиля и инспектора ДПС. Об этом сообщила 23 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

Пресс-служба СКР по Калужской области Инцидент с инспектором ДПС

По ее словам, в социальных сетях и некоторых СМИ появилось сообщение о конфликте, произошедшем между водителем автомобиля и инспектором ДПС в районе калужской площади Победы 22 февраля.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

«В ходе проверки будут опрошены все участники конфликта и очевидцы, истребованы и изучены составленные по происшествию документы, — сказала Мошкова. — Следователи проверят, соответствовали ли закону действия инспекторов ДПС и водителя автомобиля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

По информации СМИ, в Калуге инспектор ГИБДД якобы выбил стекло автомобиля и силой вытащил водителя на улицу. Видео с записью инцидента распространяется в социальных сетях.

В ролике инспектор требует у водителя показать документы, тот ответил, что сначала позвонит в «службу доверия». В этот момент полицейский засовывает руку в окно, кричит: «Э, руку отпусти!» и разбивает стекло другой рукой. Затем мужчину вытаскивают из машины, заламывают ему руки и ведут к полицейскому автомобилю.

«Данные граждане оказали сопротивление сотрудникам полиции. При том моменте, когда рука моя была запущена к нему в окно, мне кто-то начал выламывать пальцы», — объясняет на камеру полицейский.