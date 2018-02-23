Пхенчхан, Южная Корея, 23 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Сборная Германии по хоккею переиграла команду Канады в полуфинале Олимпийских игр-2018. Встреча, прошедшая 23 февраля в южнокорейском Пхенчхане, завершилась со счетом 4:3.

Шайбы

В составе победителей голевыми действиями отметились Брукс Мацек, Маттиас Плахта, Франк Мауэр и Патрик Хагер. У сборной Канады шайбы забросили Жильбер Брюле, Мэт Робинсон и Дерек Рой.

Таким образом, сборная Германии вышла в финал ОИ-2018, где встретится с командой «Олимпийских атлетов из России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная «Олимпийских атлетов из России» переиграла сборную Чехии в полуфинале XXIII зимних Олимпийских игр со счетом 3:0. Игра состоялась сегодня, 23 февраля, в южнокорейском Пхенчхане.

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