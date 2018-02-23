Калуга, 23 февраля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. 23 февраля в городе воинской славы Козельске Калужской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 100-летнему юбилею образования Красной Армии.

Пресс-служба правительства Калужской области Торжества в Козельске, посвященные Дню защитника Отечества и 100-летнему юбилею образования Красной Армии

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, выступая на праздничном митинге, глава региона Анатолий Артамонов поздравил горожан, ветеранов и воинов Козельской ракетной дивизии с Днем защитника Отечества. Он отметил, что во все времена защита Родины считалась высоким нравственным и гражданским долгом каждого жителя страны.

«Самоотверженность и героизм русских воинов помогали нашему государству выстоять в самые трудные периоды истории, — сказал Анатолий Артамонов. — Ни одно значимое событие в его жизни не обходило калужскую землю. Город Козельск вошел в историю как символ сопротивления ордынскому игу. Великое стояние на Угре в 1480 г. окончательно утвердило государственность и самостоятельность Руси. На полях сражений под Малоярославцем вершилась судьба Отечества во время войны с Наполеоном. Особой страницей в нашу историю вошла Великая Отечественная война. Более 250 тысяч советских воинов отдали жизнь за освобождение калужской земли».

Калужский губернатор адресовал слова благодарности ветеранам войны и труженикам тыла, всем землякам, несущим службу в рядах российской Армии и флота, участвующим в урегулировании военных конфликтов, а также козельским ракетчикам, которые, по его словам, «всегда были и остаются примером служения Отечеству и своему народу».

Пресс-служба правительства Калужской области Торжества в Козельске, посвященные Дню защитника Отечества и 100-летнему юбилею образования Красной Армии

Митинг завершился торжественным прохождением личного состава Козельской ракетной дивизии и концертом военного духового оркестра.

В рамках праздничных мероприятий губернатор Анатолий Артамонов и почетные гости возложили цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Скорбящая мать» на площади героев Козельска.