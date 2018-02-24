Мурманск, 24 февраля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Проект развития Мурманского транспортного узла предполагает постройку крупного угольного порта. Реализация основного проекта тем временем вызывает ряд серьезных вопросов по части финансирования. О том, как меняется ситуация вокруг казавшегося решенным вопроса, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Tom Thiel Мурманский порт

Проектируемый порт развивает ООО «Морской торговый порт «Лавна», которое до сих пор является 100%-ной собственностью Государственной транспортной лизинговой компании. В конце прошлого года ожидалось завершение сделки по приобретению почти 75% акций порта трейдером Mercuria Energy Trading SA, однако сроки, изначально намеченные на рубеж 2017−2018 годов, переносятся. Представители Mercuria настаивают на вхождении в проект инвестора с российской стороны, который должен приобрести оставшиеся 25% и в будущем обеспечить порт ресурсной базой.

На данный момент, вероятно, угольные компании встревожены неопределенностью будущего угля как топлива на мировых рынках, несмотря на остающуюся высокой потребность в угле. И возможно именно это причина того, что они не спешат вкладываться в инфраструктурные объекты долгой окупаемости.

О других проблемах, связанных со строительством Мурманского транспортного узла, и о поисках министерствами правильных путей привлечения частных средств в инфраструктурные проекты читайте в статье: Мурманский транспортный узел: развязать нельзя разрубить

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