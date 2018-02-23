Калуга, 23 февраля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Студенты из 7 калужских образовательных учреждений приняли участие в турнире дебатов по избирательному праву, сообщили 23 февраля ИА REGNUM в избирательной комиссии Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Турнир проходил в целях формирования у обучающихся активной гражданской позиции, культуры публичных выступлений, развития критического и аналитического мышления.

Студенты дебатировали о том, как привлечь молодежь к участию в выборах, определяет ли голосование ход событий, и кто определяет ход событий. Особенность дебатов состояла в том, что команде могла достаться позиция совершенно противоположная их внутренним убеждениям, но отстаивать ее все равно было необходимо.

По итогам дебатов победила команда Калужского педагогического колледжа. Все команды — участницы турнира были награждены дипломами и памятными сувенирами избирательной комиссии Калужской области.