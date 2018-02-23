Обнинск, Калужская область, 23 февраля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Учащийся обнинской школы №13 Андрей Кузьмин стал победителем областного конкурса «Старшеклассник года», сообщили 23 февраля ИА REGNUM в отделе по делам молодежи администрации Обнинска Калужской области.

Пресс-служба администрации Обнинска Калужской области Победитель конкурса Андрей Кузьмин

Конкурс «Старшеклассник года» стартовал в ноябре 2017 года и был призван раскрыть личностный потенциал, повысить социальную и познавательную активность старшеклассников.

В заочном этапе конкурса приняло участие 28 школьников — это победители муниципальных отборочных этапов. Они представляли на суд жюри профессионально оформленное портфолио со своими достижениями.

В финал вышли 11 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в заочном этапе — активисты и лидеры общественных организаций, победители олимпиад и конкурсов различных уровней.

Конкурс состоял из трех заданий. В первом задании «Деловая самопрезентация» школьники представляли свои достижения в различных видах деятельности, сделав акцент на личностных качествах и жизненных ориентирах. Во втором задании «Великие люди России» старшеклассники рассказали о трех исторических личностях, которые, по их мнению, внесли значимый вклад в развитие и становление России, а в 3 этапе «Интеллектуального марафона» участники конкурса продемонстрировали свой высокий уровень знаний школьной программы, с блеском ответив на все тестовые вопросы викторины.

«Я участвовал в этом конкурсе в прошлом году, но занял второе место, — заявил Андрей Кузьмин. — В этом году решил подняться на следующую ступень. Соперники были достойными. Организаторы подготовили интересные вопросы, некоторые ставили в затруднительное положение».

В 2019 году Андрею Кузьмину предстоят выпускные экзамены, а в дальнейшем талантливый юноша планирует поступить в Обнинский институт атомной энергетики и связать свою профессию с ядерной физикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года в России стартовал конкурс для учащихся старших классов «Мой первый бизнес». Он осуществляется в интерактивной форме на специальном портале Конкурс, направлен на развитие молодёжного предпринимательства в стране.

Задачи конкурса — повысить интерес школьников старших классов к реализации собственных предпринимательских идей и бизнес-проектов. Принять участие в конкурсе может любой учащийся старших классов.

Две тысячи финалистов получат сертификаты на участие в образовательных бизнес-лагерях, которые пройдут в 32 городах России, а также гранты на дистанционное обучение на программе «Капитаны России». Сто лучших участников получат гранты на очное обучение на факультете бизнеса «Капитаны» Российского экономического факультета имени Г. В. Плеханова.

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