Калуга, 23 февраля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В Калуге 100 лет назад, в 1918 году, открыли первые курсы красных командиров. Руководил ими Леонид Чижевский, отец знаменитого советского ученого Александра Чижевского. Так создавался командный состав Красной Армии, который потом, в том числе, участвовал в боях Гражданской войны, сообщает 23 февраля ГТРК «Калуга».

Слушатели курсов калужских красных командиров

В зданиях сегодня располагается духовная семинария. Части Красной Армии дислоцировались в разных частях Калуги. Наиболее известные — Ерохинские казармы. Ныне это военный госпиталь Калужского гарнизона на углу улиц Герцена и Суворова.

В Калужском краеведческом музее времени формирования Рабоче-крестьянской Красной армии посвящен зал. Документы, фотографии, оружие. Фактически Рабоче-крестьянская Красная армия была создана 28 января 1918 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР. Руководство молодого советского государства быстро пришло к выводу, что для защиты и поддержания порядка необходимы профессиональные военные.

«Примерно 75% кадрового состава — это были офицеры Российской императорской армии, генералы. Тоже самое, и те, кто был мобилизован и вступил в Красную Армию — это солдаты, нижние чины, которые были в составе императорской армии», — сказал директор Калужского объединенного музея-заповедника, кандидат исторических наук Виталий Бессонов.

Kaluga-gov.ru Возложение цветов у мемориала на Площади Победы в Калуге

Как сообщили ИА REGNUM в городской управе Калуги, в канун праздника «День защитника Отчества» в Калуге состоялись возложения венков и цветов в местах захоронения бойцов и командиров, а также у памятников, установленных в их славу.

Городской голова Калуги Константин Горобцов принял участие в церемонии у мемориала Вечного огня на площади Победы. Градоначальник поклонился памяти павших воинов и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ветераны Великой Отечественный войны, представители органов власти и общественных организаций, труженики тыла, участники локальных войн и активная молодежь почтили память защитников Отечества на воинском мемориальном кладбище, у памятника воинам в Ромодановских Двориках, на братской могиле в калужском пригороде Ждамирово.