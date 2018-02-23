Кишинёв, 23 февраля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Советник спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Альфредо Конте посетил Молдавию и Приднестровье, где провел встречи с переговорщиками сторон Кристиной Лесник и Виталием Игнатьевым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОБСЕ, дипломат призвал Молдавию и ПМР до конца февраля достичь соглашения по вопросу международного признания автомобильных номеров автомобилей из Приднестровья.

Гагаузский национальный костюм

«Основываясь на моих встречах в Кишиневе и Тирасполе, я уверен, что практическая реализация достигнутых соглашений может стать новой нормой процесса урегулирования, которая откроет преимущества для людей на обоих берегах Днестра», — отметил Конте.

В Тирасполе он сообщил, что приезд «готовит почву» для намеченного на март визита спецпредставителя ОБСЕ Франко Фраттини.

«Мы очень рады динамике и результатам, которые были продемонстрированы в последние несколько месяцев. Мы видим реальные улучшения, реальные договоренности, реальные результаты для населения. В первую очередь это происходит благодаря смелости сторон, и в данном контексте особенно подчеркну вклад приднестровской стороны, усилия которой объективно способствовали достижению многих договоренностей», — отметил Альфредо Конте.

Он также посетил Гагаузию, где провел встречи с руководством автономии. Соблюдение закона 1994 года об особом статусе Гагаузии, по его словам, поможет укрепить государство.

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах рассказала о проблемах в переговорах с Молдавией: разработанные и согласованные молдавско-гагаузской межпарламентской группой законопроекты о функционировании Гагаузии так и не были приняты парламентом Молдавии, который попытался переписать их на свой лад.

Вице-спикер парламента Гагаузии Александр Тарнавский в свою очередь выразил возмущение отменой судебными инстанциями некоторых положений гагаузского законодательства. «Такие неадекватные решения», по его словам, не могут приниматься обычными судами, тем более когда идет диалог в рабочей группе сторон.

Альфредо Конте, кроме того, встретился с директором Бюро межэтнических отношений Молдавии Олегом Бабенко, заявив о важности создания «инклюзивного и толерантного общества» и сохранения памяти о Холокосте на территории Молдавии.