Анкара, 23 февраля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Темпы военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне ускорятся, так как вооруженные силы (ВС) Турции контролируют большую часть стратегических высот. Об этом, как передает агентство Анадолу, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны

«Турция вначале очистит от террористов район Мюнбич, а затем и районы Сирии, расположенные к востоку от реки Евфрат, — отметил Эрдоган. — Анкара не остановится до обеспечения полной безопасности Турции и жителей Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции осуществили агрессию против курдских Отрядов народной самообороны, располагающихся в сирийском Африне. Целью операции стало обеспечение безопасности и стабильности на сирийско-турецкой границе.

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Операции «Оливковая ветвь» предшествовали заявления представителей США о стремлении создать приграничную армию из сирийских курдов, что вызвало у Анкары особенно негативную реакцию. Вашингтон вынужден был дезавуировать свои заявления.

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