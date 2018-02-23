Ханты-Мансийск, 23 февраля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. День защитника Отечества в Ханты-Мансийске и 100-летие создания Рабоче-крестьянской Красной армии отметили торжественными мероприятиями и митингом. Почтить память павших защитников страны во все времена собралось 2700 жителей столицы Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей правительства региона.

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В парке Победы собрались трудовые коллективы, представители общественных организаций, политических партий, органов власти, студенты, пенсионеры, ветераны. В честь праздничной даты у мемориала Славы весь день стоял почетный караул. Жители столицы Югры возложили венки и живые цветы в честь павших в боях за Родину.

Отмечалось, что 2018 год — особенный: 100 лет назад для защиты Советской России от внешних и внутренних врагов были созданы Красная Армия и Красный Флот.

«Это важный праздник, для каждого из нас, особенно сейчас когда в стране такая нестабильная обстановка, что происходит на юго-востоке Украины, что в Сирии, где сейчас ребята, которые защищают нашу Родину. Это праздник наших дедов, надо их чтить, на их примере мы воспитывались. Кто-то защищал Родину на территории страны, кто-то за её пределами, но все мы едины и все мы — защитники. Хороший праздник, по-настоящему мужской», — передал свои ощущения от митинга ветеран первой Чеченской кампании Дмитрий Сухинин.

Жители Ханты-Мансийска пришли по давней традиции на торжественный митинг целыми семьями. Среди участников было немало молодых лиц.

«У меня в роду все служили, мои прадед и дед защищали, как говорят мои родители, Отчизну нашу, поэтому все и папа, и мои братья, все служили в армии. А сегодня, в праздник мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы мирно жили здесь, учились и работали», — говорит студентка Ханты-Мансийской медицинской государственной академии Елена Волкова.

Напомним, днем рождения современных Вооруженных Сил России принято считать 23 февраля 1918 года. Тогда началась запись добровольцев в Красную Армию. Под Псковом и Нарвой были остановлены германские войска, двигавшиеся вглубь Советской России.