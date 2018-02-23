Киев, 23 февраля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) на протяжении 2016−2017 гг. не раз обращалась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой внести Россотрудничество в список запрещенных организаций. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге.

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«Если говорить о Россотрудничестве, то у СБУ также есть претензии к этой организации, — сказал Кононенко. — Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список».

При этом заместитель главы СБУ добавил, что письма ведомства были оставлены в СНБО без рассмотрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17−18 февраля 2018 г. в Киеве националисты разгромили представительство Россотрудничества (Федеральное агентство РФ по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), а также два помещения украинских дочек российских банков «Сбербанк» и «Альфа-Банк».

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