Вильнюс, 23 февраля, 2018, 16:23 — ИА Регнум.

Литву в 2017 году посетили и хотя бы одну ночь в стране провели 1,55 млн туристов из-за границы, то есть на 4,3% больше, чем в 2016 году, показала статистика гостиничного сектора, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 февраля. Если считать и местный туризм, то общий рост туристического сектора в прошлом году составил 6,6%, и число туристов, останавливавшихся в заведениях, предоставляющих ночлег, составило 2,92 млн.

«Благодаря росту потока туристов из приоритетных рынков местный бизнес получил на 20 млн евро больше, чем в 2016 году. Особенно важно то, что помимо традиционных рынков растет число туристов из Израиля. В среднем один турист из этой страны проводит в Литве больше всего ночей, поэтому он приносит самую большую пользу стране», — говорит министр экономики Виргиниюс Синкявичюс.

Гостиничный сектор фиксировал больше всего гостей из Белоруссии (174,9 тыс.), Германии (171,1 тыс.), России (162,9 тыс.), Польши (154,6 тыс.), Латвии (148 тыс.), Украины (83,2 тыс.), Великобритании (66,4 тыс.), Эстонии (61,7 тыс.), Италии (39,9 тыс.). Туристы их десяти самых популярных рынков составили 71% от всего рынка въездного туризма Литвы.

Особенно быстрым ростом отличился поток туристов из США (43 тыс. туристов, или на 21,9% больше, чем в 2016 году) — эта страна впервые попала в десятку рынков въездного туризма Литвы. Растущие показатели зафиксированы и на других дальних рынках: число туристов из Израиля выросло на 3,8% (20,4 тыс.), из Китая — на 33,4% (16 тыс.), из Японии — на 1,6% (23 тыс.).

Число местных туристов выросло на 9,4% — по Литве в 2017 году путешествовали и хотя бы на одну ночь останавливались 1,38 млн жителей.

Всего в 2017 году туристы в заведениях Литвы, предоставляющих ночлег (без усадьб сельского туризма), провели 6,7 млн ночей, то есть на 5,6% больше, чем в 2016 году. В среднем туристы останавливаются на 2,3 ночи. В этом контексте отличаются туристы из Израиля — они в Литве в среднем проводят 4,7 ночи.