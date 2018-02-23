Вильнюс, 23 февраля, 2018, 16:20 — ИА Регнум.

Минобороны России

Спустя два года после переселения первых беженцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока в Литву более 70% всех приехавших беженцев уже успели сбежать из Литвы, а с июля 2017 года в Литву не приехало ни одно новое лицо со статусом беженца, сообщает литовский национальный вещатель LRT.

Вице-министр внутренних дел Гедрюс Сурплис говорит, что большая часть этих мигрантов заявляли, что хотят уехать жить в Скандинавские страны или в Германию, потому что там уже поселились их родственники, общины.

По данным министерства соцзащиты и труда, с декабря 2015 года, когда в Литву из-за нахлынувшего на Европу миграционного кризиса была переселена первая семья беженцев, в страну прибыли 468 человек, а уехать успел 341. Часть уехавших Литва вернула.

По данным отдела равных возможностей министерства соцзащиты и труда, сейчас в Литве проживает 16 беженцев, которых вернули в Литву после их побега. Сурплис говорит, что хотя немалая часть переселенных в Литву мигрантов уехали искать счастье в более богатые страны ЕС, их нельзя назвать экономическими мигрантами.

«У всех, кого Литва приняла по системе квот, есть статус беженцев, но по приезду в Европу многие из них в качестве цели своей поездки называют Скандинавские страны, Германию. Главный мотив — не экономический, а то, что там их родственники, общины. Конечно, вопрос выплат тоже имеет значение, но у нас такая экономика, какая есть, и Литва точно сделала все, чтобы удержать этих людей», — говорит Сурплис.

Часть из оставшихся здесь 127 беженцев живет в центре приема беженцев. Здесь ютятся 54 человека, получивших убежище, а остальные 73 получили жилье в самоуправлениях. По данным министерства соцзащиты и труда, 31 беженец работает, двое учатся. Среди переселенных в Литву мигрантов 31 ребенок. По словам заместителя заведующего Отделом по связям с общественностью минсоцзащиты и труда Лины Бурбайте, процесс интеграции беженцев затрудняет негативный взгляд общества (особенно в поисках жилья), минимальное знание литовского языка, недостаток социальных связей, а также психологические травмы и другие проблемы со здоровьем.

По словам Сурплиса, уже с июля 2017 года в Литву не был переселен ни один новый беженец.

«Одна из причин, по которым в Литву больше не переселяются беженцы — сократился поток людей, приезжающих в Европу. Другая причина — у большей части лиц, переселенных из лагерей беженцев в Греции и Италии, нет статуса беженца. Это означает, что они прибыли из безопасных краев и называются экономическими мигрантами, которые даже если и были бы переселены в страны Европы, должны были бы вернуться туда, откуда прибыли. Мы не получили ни одного дела с июля, точно такая же ситуация во всем ЕС. Считается, что первый этап миграционного кризиса закончился, все лица, которых нужно было переселить, уже переселены», — говорит вице-министр.

Хотя волна миграции утихла, по словам собеседника, идет подготовка к следующей волне.

«Ожидается еще одна волна миграционного кризиса, а сейчас Болгария, председательствующая в Совете ЕС, готовит изменения Дублинского регламента, предусматривающие, что Европа должна будет обязать распределить 200 тыс. беженцев. По нашему мнению, это очень большие числа. Мы всегда подчеркиваем, что намного важнее первый шаг — нужно решать кризис там, где он возник, надежно защитить границы ЕС, а тогда уже говорить о распределении беженцев, если кризис вновь доберется до берегов Европы», — уверяет Сурплис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва до конца 2017 года должна была по квотам ЕС принять 1105 беженцев.