Курган, 23 февраля, 2018, 16:16 — ИА Регнум. В Кургане 23 февраля главным событием стал митинг, посвященный 100-летию со дня образования Рабоче-крестьянской Красной армии. Память героев Гражданской и Великой Отечественных войн почтили минутой молчания и возложением венков к Вечному огню главного мемориала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Kurgan-city.ru Возложение цветов

В митинге приняли участие ветераны боевых действий, представители органов власти, правоохранительных структур и общественных организаций, кадеты, студенты и школьники. Выступающие отмечали, что День защитника Отечества объединяет многие поколения. На чугунных плитах Мемориального комплекса города Кургана отлиты более 8,5 тысяч имен курганцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Наша страна всегда была государством смелых и самоотверженных людей, встающих на ее защиту во время нелегких испытаний. Так было всегда, и так будет. И сегодняшний праздник — это дань памяти всем павшим в боях, всем выстоявшим и победившим. Для солдата главное — земля и народ, которые он обязан защищать. И во все времена нашего государства русский солдат с честью исполнял свой долг. Поэтому мы живем в великой стране — в России», — отметил в своем выступлении полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов.

На митинге был сделан акцент, что жители Курганской области всегда стояли и стоят на страже интересов нашей Родины. Курганцы готовы даже ценой своей жизни обеспечивать безопасность России, живут интересами страны, хранят государственный суверенитет.