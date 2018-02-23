Кемерово, 23 февраля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Кемеровской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Кемеровской области.

Следственный комитет Российской Федерации

«По предварительной информации, именно водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить, проходил ли водитель автобуса перед выездом в рейс медосмотр, а также техсостояние транспортного средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Кемеровской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

По последним данным, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 14 пострадали. Авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Чебулинском районе.

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