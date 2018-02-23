Москва, 23 февраля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные телеграммы олимпийской чемпионке по фигурному катанию в категории женское одиночное катание Алине Загитовой и серебряному призеру Олимпиады в той же дисциплине и категории Евгении Медведевой. Также глава государства направил поздравительную телеграмму тренеру обеих фигуристок — Этери Тутберидзе. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Korean Culture and Information Service Олимпийские медали — 2018

Сообщается, что Путин искренне поздравил обеих фигуристок с блестящими результатами и очень красивыми выступлениях на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Напомним, золото Загитовой стало первым в копилке команды «олимпийских атлетов из России». Кроме того, это вторая золотая медаль в истории российского женского фигурного катания.