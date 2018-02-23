Брюссель, 23 февраля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам открыть переговоры о присоединении еще двух западно-балканских стран. Албании и Бывшей югославской Республике Македонии будет предложено вступить в переговоры о присоединении к Европейскому союзу, скорее всего, до лета. Об этом сообщил еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в интервью немецкому изданию Die Welt 22 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Люди в этих странах заслуживают конкретной европейской перспективы, подчеркнул Хан. «Мы считаем, что обе страны на данный момент уже провели важные реформы и, таким образом, получили право на этот шаг», — говорит еврокомиссар. Албания, к примеру, многого достигла в борьбе с организованной преступностью, отметил политик.

Рекомендация Европейской комиссии является необходимой предпосылкой для принятия государствами-членами решения об открытии переговоров о вступлении западно-балканских стран. Албания является кандидатом на вступление в ЕС с 2014 года, а Македония — с 2005-го.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Еврокомиссия приняла новую стратегию в отношении Западных Балкан. Согласно новой стратегии, финансовая поддержка региональных кандидатов на вступление должна увеличиться, чтобы ускорить процесс присоединения. В стратегии также оговаривается, что ЕС рассматривает 2025 год как возможную дату присоединения Сербии и Черногории.

Это пока чисто ориентировочная дата, которая никаких шагов непосредственно по присоединению Сербии и Черногории за собой не влечет, утверждает Хан. Однако предпосылки для вступления в ЕС существуют — все политические, экономические и конституционные условия полностью соблюдаются, отмечает комиссар. Поэтому временной горизонт 2025 года создает «позитивное мотивационное давление в регионе», считают в Брюсселе.

«Переговоры о вступлении — это процесс, который дает нам сильный рычаг для обеспечения устойчивого развития на Западных Балканах в направлении верховенства закона и конкурентоспособной экономики», — отметил Хан.

Напомним, что западно-балканским государствам — Сербии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Косово — вступление в ЕС было обещано еще в 2003 году. С тех пор, с точки зрения данных стран, слишком мало изменилось. Новая стратегия ЕС говорит о том, что Брюссель хотел бы больше сосредоточиться на Балканах в будущем, и не в последнюю очередь потому, что там все большее влияние оказывают Москва, Пекин и Анкара.