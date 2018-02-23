Вильнюс, 23 февраля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте совершит визит в Брюссель для участия в неформальном заседании Европейского совета. Главы стран обсудят политические приоритеты новой многолетней финансовой программы ЕС и предложения по реформированию структур Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«В связи с началом подготовки к переговорам о новой 7-летней финансовой программе ЕС лидеры стран проведут переговоры о ее политических приоритетах. Президент представит самые главные для Литвы и других стран Прибалтики направления. Надлежащее финансирование стратегических проектов энергетических и транспортных соединений, закрытия Игналинской АЭС, выплаты земледельцам, гарантированная помощь из структурных фондов — это главная финансовая потребность Литвы», — говорится в сообщении канцелярии президента Литвы сегодня, 23 февраля.

В связи с предстоящим выходом Великобритании из ЕС и выборов в Европейский парламент в 2019 году главы государств и правительств стран — членов ЕС обсудят предложения, связанные с реформированием структур Евросоюза. Предлагается сократить и число членов Европейского парламента.

Литва поддерживает компромиссное предложение — часть принадлежащих в настоящее время Соединенному Королевству мест оставить для стран, которые в будущем вступят в ЕС. Другая часть должна быть выделена государствам, не имеющим на данный момент достаточного количества мест в Европейском парламенте.

Это позволит добиться пропорционального представительства всех граждан ЕС и сохранения принадлежащего Литве количества мест в Европейском парламенте. Кроме того, Литва выступает против сокращения числа еврокомиссаров.