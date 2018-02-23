Псков, 23 февраля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В День 100-летия создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и флота и Дня защитника Отечества в Пскове сегодня, 23 февраля, состоялась церемония возложения цветов к обелиску в честь первых побед Красной армии под Псковом и Нарвой в 1918 году и парад войск Псковского гарнизона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, кульминацией празднования стало театрализованное представление — здесь воссоздали один из первых боёв Красной Армии с отрядом кайзеровской Германии, благодаря которому наступление немцев на Петроград было приостановлено.

Pskovgorod.ru Реконструкция в честь 100-летия образования Красной Армии. Псков

Среди зрителей, которыми стали сотни псковичей и гостей города, был и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Эпизод боя воссоздали участники военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» и военнослужащие Псковского гарнизона. В представлении было задействовано более 100 человек.

Pskovgorod.ru Реконструкция в честь 100-летия образования Красной Армии. Псков

Обмундирование и оружие для него предоставила киностудия «Ленфильм».

Напомним, в первых боях с кайзеровскими войсками участвовали бойцы 2-го красноармейского полка, сформированного из солдат Северного фронта, отрядов латышских стрелков, псковских красногвардейцев, питерских рабочих и солдат, а также отступивших остатков частей 70-й пехотной, 15-й кавалерийской дивизий и двух ударных батальонов старой армии. Впоследствии именно эти события и легли в основу праздника — Дня защитника Отечества.

Pskovgorod.ru Реконструкция в честь 100-летия образования Красной Армии. Псков

Днём создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) принято считать 23 февраля 1918 года. Именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, создаваемые согласно декрету СНК РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии», подписанному 15 (28) января 1918 года. 18 февраля 1918 года германские войска начали наступление по всему фронту. К 23 февраля в боях под Псковом и Нарвой наступление немцев было приостановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области в честь юбилейной даты запланировано около 200 различных по масштабу мероприятий, среди которых — памятные митинги, концерты, выставка военной техники.