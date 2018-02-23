Донецк, 23 февраля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Украинские силовики произвели обстрел санитарного автомобиля в районе Докучаевска на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил на брифинге командующий оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Mil.gov.ua Украинский силовик

По словам Басурина, украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль УАЗ, который перевозил раненого военнослужащего. Обстрел был произведен с помощью управляемой ракеты.

При этом санитарный автомобиль имел хорошо различимые знаки с красным крестом.

«Санитарный автомобиль УАЗ, перевозивший раненого военнослужащего, был цинично расстрелян противотанковой управляемой ракетой. Автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убиты три человека: санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий», — сказал Басурин.

При этом Басурин подчеркнул, что представители ДНР запросили у украинских военных через представителей ОБСЕ режим тишины, чтобы эвакуировать раненого бойца, и Киев ответил согласием, но при этом все равно санитарный автомобиль был обстрелян.