Пхенчхан, Южная Корея, 23 февраля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Сборная олимпийских хоккеистов из России одолела сборную Чехии в полуфинале XXIII зимних Олимпийских игр со счетом 3:0. Игра состоялась сегодня, 23 февраля, в южнокорейском Пхенчхане.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Первую шайбу в ворота чехов загнал Никита Гусев на 28-й минуте игры. Уже на 29-й минуте Владислав Гавриков удвоил счет. Закрепил превосходство Илья Ковальчук на 60-й минуте, установив финальный счет — 3:0.

Чехи ничего не смогли противопоставить «Красной машине».

Вратарь олимпийских хоккеистов из России Василий Кошечкин провел второй матч в рамках Олимпиады «на ноль», отразив 31 бросок.

Таким образом, впервые за 20 лет российские хоккеисты вышли в финал Олимпийских игр.

Соперниками олимпийских хоккеистов из России станут либо сборная Канады, либо сборная Германии. Второй полуфинальный матч состоится 24 февраля.