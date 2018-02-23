Донецк, 23 февраля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков поздравил защитников Донбасса с Днём защитника отечества. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей.

Кузьма Петров-Водкин. На линии огня. 1916

В интервью ДАН Сурков вспомнил о своей службе в рядах Советской армии. Он рассказал, что служил в отдельном разведывательном батальоне в Южной группе войск (Южная группа войск — оперативно-стратегическое объединение ВС СССР на территории Венгрии с 1956 по 1991 год).

В связи с праздником Дня защитников Отечества, который также отмечают в народных республиках Донбасса, Сурков поздравил жителей этих республик.

«Прежде всего, счастья и везения всем защитникам Донбасса. У вас все по-настоящему там. Настоящая военная работа. Подлинный героизм. Дай вам бог и счастья такого же, настоящего и полного», — сказал Сурков.