Новый Некоуз, Ярославская область, 23 февраля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области сообщают о ЧП в поселке Мокеиха Некоузского района: там остановлен один из котлов. Запустить его планируют в 15 часов, между тем на улице стоит сильный мороз.

Yarregion.ru Котельная в Мокеихе

По данным областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, проблема была обнаружена при подготовке к переводу котельной на усиленный режим работы в связи с наступившим похолоданием. Во время чистки системы воздухоподогревателя потек один из котлов.

«Ввиду выявленной неисправности сегодня утром котел был остановлен, произведены слив и охлаждение теплоносителя, для того чтобы выполнить сварочно-ремонтные работы. Что касается мероприятий по чистке котлов, то они производились в связи с предстоящим понижением температуры наружного воздуха и необходимостью вывода работы на повышенную мощность. На основном котле они были завершены еще в среду. В процессе проведения планово-предупредительных работ на втором котле течь как раз и была обнаружена. По плану окончание восстановительных работ на нем намечено на 15 часов, после чего котел опрессуют и снова запустят», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников.

В правительстве Ярославской области сообщают, что на время восстановительных работ поддержание необходимого режима тепла в поселке Мокеиха на максимальной мощности будет обеспечивать основной котел. Особо подчеркивается, что критического понижения температуры в квартирах и на объектах социальной сферы не прогнозируется. Администрация района сейчас проводит обходы жилых домов и объектов социальной сферы для мониторинга ситуации со снабжением теплом.

При этом в регионе действует режим функционирования «Повышенная готовность», введенный 22 февраля в связи с надвигающимися морозами.

Особое внимание было уделено проблемным объектам, в частности поселкам Мокеиха и Октябрь. Накануне аварии администрация Некоузского района отчиталась о достаточном количестве торфа и мазута.