Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В Нью-Йорке на 77-м году жизни скончался президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир Голицын. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщается на официальной странице данной организации в американской социальной сети Facebook.

Nycathedralofsign.org Владимир Голицын

Родители Голицына бежали из России в 1917 году после Великой Октябрьской социалистической революции. Родился Голицын в 1942 году в оккупированном гитлеровцами Белграде. В том же году его семья переехала в Третий рейх. После окончания Великой Отечественной войны семья Голицыных перебралась в американскую зону оккупации Германии.

В середине 1950-х годов семья Голицына переехала в Нью-Йорк. Владимир Голицын работал в банковской сфере. В России он впервые побывал в 1990 году.

Последние годы жизни Голицын боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался в возрасте 76 лет.

Отпевание и прощание с Голицыным пройдут в ближайшие понедельник, 26 февраля, в Знаменском синодальном соборе. В тот же день он будет похоронен на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.