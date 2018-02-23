Лондон, 23 февраля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил напомнить о воссоединении Крыма с Россией и выпустил по этому случаю статью на британском правительственном портале gov.uk. Статья была опубликована 22 февраля.

U.S. Department of State Борис Джонсон

В своей статье Джонсон «напоминает» о деталях процесса воссоединения Крыма с Россией. По его собственному признанию, он почерпнул эти детали из полнометражного документального фильма журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», который посвящен событиям в Крыму в 2014 году и вышел на российские экраны в 2015 году.

Посмотрев фильм, Джонсон делает весьма странные выводы. По его мнению, решение о воссоединении Крыма с РФ приняли «самые могущественные люди России», собравшиеся в Кремле 22 февраля.

«В ночь на 22 февраля 2014 года самые могущественные люди России собрались в Кремле и решили отнять Крым у Украины», — пишет Джонсон.

Он считает, что именно эта встреча Путина с руководителями силовых ведомств России была предназначена для того, чтобы окончательно решить судьбу народа Крыма.

«Мы это знаем, так как сам Путин об этом рассказал. В документальном фильме, показанном по российскому телевидению в 2015 году, президент описал последовательность событий», — считает Джонсон.

Референдум в Крыму Джонсон считает «притворным», а с утверждением российских властей о том, что присоединение Крыма произошло из-за необходимости обеспечить безопасность местных жителей, глава британского МИД не согласен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти неоднократно указывали на тот факт, что пришедшие к власти на Украине в результате госпереворота в феврале 2014 года бандеровцы и их приспешники подвергли бы русское население Крыма геноциду. Стоит отметить, что бандеровцы и их приспешники сами неоднократно заявляли, что «наведут порядок» в Крыму исключительно силовыми методами.

В итоге жители Крыма решили провести референдум о самоопределении в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.