Чикаго, США, 23 февраля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Власти США не исключают, что американские военные могут нанести удар по вооруженным силам Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделала накануне, 22 февраля, постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли, выступая в Институте политики Чикагского университета.

U.S. Air Force Авиаудар

«Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия», — заявила Хейли.

Она подчеркнула, что США будут продолжать давление на Российскую Федерацию, которая, по мнению Хейли, «прикрывает» правительство законного сирийского президента Башара Асада и якобы мешает доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту.

Также она не исключила, что американские войска могут вновь нанести удар по Сирийской Арабской Республике, как это было в апреле 2017 года, если подтвердится информация об использовании химического оружия сирийскими правительственными войсками.

Напомним, в апреле 2017 года власти США с подачи террористических организаций обвинили сирийские власти в использовании химического оружия в провинции Идлиб в населенном пункте Хан-Шейхун. После этого США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС, который, однако, не был массированным.

При этом не было никаких доказательств того, что сирийская армия использовала химическое оружие в Идлибе. Более того, все указывало на то, что это была спланированная провокация террористов с целью очернить сирийские законные власти.

Сейчас США хотят провернуть ту же самую схему. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон с подачи террористов из анклава в Восточной Гуте заявил, что сирийские власти якобы использовали химическое оружие против мирных жителей. И опять нет никаких доказательств.