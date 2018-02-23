Канберра, 23 февраля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс уходит в отставку из-за скандала вокруг его «служебного романа». Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает News.com.

Bidgee Барнаби Джойс

Напомним, ранее стало известно, что подчинённая Джойса Викки Кемпион ждёт от него ребенка. При этом сам Джойс состоит в браке 24 года, у него есть дети.

Из-за разразившегося скандала Джойс принял решение уйти из правительства. Также он покинет поста лидера Национальной партии Австралии. При этом Джойс надеется, что ему удастся сохранить парламентский мандат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джойс в 2017 году вместе с рядом других австралийских политиков оказался замешан в скандале, связанном с незакрытым гражданством другой страны, которое по конституции Австралии запрещено иметь парламентариям. Так как отец Барнаби Джойса родом из Новой Зеландии, то его сыну автоматически было присвоено новозеландское гражданство. 27 октября Верховный суд Австралии вынес приговор: пятеро парламентариев, в числе которых и Барнаби Джойс, были избраны незаконно.