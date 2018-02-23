Барнаул, 23 февраля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Объекты медицинского кластера Алтайского края не раз удостаивались высоких оценок чиновников и медиков самого высокого уровня. Вот и заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой, побывавший с рабочим визитом в Барнауле и ознакомившийся с работой этих учреждений, заявил, что Минздрав РФ будет рекомендовать опыт Алтайского края другим регионам России.

Минздрав Алтайского края Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой, министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова и заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура

«Алтайский медицинский кластер считается одним из крупнейших в России. Кластерная модель здравоохранения позволяет эффективно использовать ресурсы различных медицинских учреждений и способствует расширению спектра специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Все это я увидел на примере Алтайского медицинского кластера. И помимо стандартного оказания медицинской помощи в Алтайском крае есть и свои наработки, уникальные проекты. Совсем недавно в регионе стартовали новые проекты «Здоровое сердце ребенка», «Мужское здоровье», которые выведут здравоохранение региона на новый уровень. Мы будем рекомендовать опыт Алтайского края в другие регионы России», — отметил замминистра Сергей Краевой.

Минздрав Алтайского края Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой и главный врач краевого перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова

В разговоре с алтайскими журналистами он отметил также, что получил очень хорошее впечатление от здравоохранения Алтайского края.

«Хочу сказать что в регионе не только успешно реализуются все поручения президента, правительства и Министерства здравоохранения России, но что ещё очень важно — очень много местных инициатив здравоохранения Алтайского края, направленных на улучшение качества медицинской помощи, на обеспечение её доступности, на продление жизни жителей Алтайского края. Поэтому впечатления самые положительные», — сказал Сергей Краевой.

Минздрав Алтайского края Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой проводит совещание в алтайском минздраве

Напомним, Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии президентской программой в конце декабря 2016 года был построен современный перинатальный центр. Пока шло строительство, он даже получил собственное имя — «ДАР» (Дети, Алтай, Россия). Алтайские журналисты окрестили ДАР не иначе, как «гнездо аиста». На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр перинатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще. На возведение этого сложного объекта потрачено около трёх миллиардов рублей федеральных средств (доля краевого бюджета составила 600 млн рублей).

Минздрав Алтайского края Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой в перинатальном центре ДАР

Сибирский полпред Сергей Меняло, в августе 2017 года ознакомившись с работой «ДАРа», признался, что это учреждение выходит «за рамки понимания обычного перинатального центра». Высокого мнения о ДАРе был и академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский. В мае 2017 года он назвал «ДАР» самым уникальным проектом в России.

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Впечатлило заместителя министра здравоохранения России Сергея Краевого и то, как реализуется в Барнауле проект «Бережливая поликлиника».

«Отрадно, что Алтайский край ещё до начала приоритетного проекта «Бережливая поликлиника» уже начал эту работу. И сейчас это по сути продолжение того старта, который был начат несколько лет назад, до старта проекта «Бережливая поликлиника». И уже сейчас мы видим, насколько это стало удобно для малышей и их родителей, насколько это облегчило возможность попасть к врачу, к узкому специалисту, пройти различные исследования.

И самое главное, это помогает более рационально использовать площади. Мы побывали в здании, которое было построено ещё в 70-е годы, конечно же, современные технологии шагнули далеко и есть определённые требования к помещениям, но, несмотря на это, именно рациональное использование мощностей, ресурсов, компетенций людей, использование информационных технологий позволяет даже в этом здании, которое содержится в идеальном состоянии, применять самые современные технологии. Это как раз благодаря «Бережливой поликлинике», — отметил Сергей Краевой.

Минздрав Алтайского края Алтайские учёные-медики

Как уже сообщало ИА REGNUM, пилотный проект «Бережливая поликлиника» был запущен в конце 2016 года. В нем участвуют 20 регионов РФ. Изменение работы регистратур поликлиник подразумевает несколько направлений и изменений в их работе. Прежде всего, речь идет об отработке единого для всех поликлиник и удобного для населения графика работы (поликлиника работает в две смены и предусматривает возможность получения медицинской помощи и для работающего населения).

Минздрав Алтайского края Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой разговаривает с врачом барнаульской «Бережливой поликлиники»

В Алтайском крае участниками проекта стали два медицинских учреждения: КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул» и КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул». Он тесно пересекается с алтайской программой «Открытая регистратура», реализуемой уже третий год. Как и федеральный проект, она призвана максимально облегчить обращение пациента в поликлинику. Запись на прием к врачу осуществляется различными способами без прямого обращения в регистратуру. К тому же в поликлиниках создаются комфортные условия пребывания пациентов, повышается их информированность о предоставляемых медицинских услугах. В ближайшие два года более 200 поликлиник по всей стране будут «перепрофилированы» в «бережливые».