Киев, 23 февраля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что через несколько лет начнется «большая война», в которой будут участвовать не только Россия и Украина, но и практически все страны Европы. Такое заявление Савченко сделала накануне в эфире телеканала ZIK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко считает, что никакая миротворческая миссия Организации Объединённых Наций не сможет решить вооруженный конфликт в Донбассе. Депутат считает, что есть два варианта развития событий.

«Я думаю, выхода есть два: года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», — сказала Савченко.

Второй вариант, по мнению Савченко, — это смена власти как на Украине, так и в России, и другие «непредсказуемые события».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савченко заявила, что намерена участвовать в выборах президента Украины и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.