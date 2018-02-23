Пхенчхан, Южная Корея, 23 февраля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Олимпийская фигуристка из России Алина Загитова выиграла золотую медаль в категории «женское одиночное катание» на XXIII зимних Олимпийских играх. По итогам короткой и произвольной программ Загитова показала лучший результат. Победа Загитовой принесла первую золотую медаль «олимпийским атлетам из России» на этих Играх.

Luu Алина Загитова

15-летняя Загитова по сумме короткой и произвольной программ набрала в общей сложности 239,57 балла. Таким образом, она опередила другую российскую фигуристку — 18-летнюю Евгению Медведеву, которая набрала 238,26 балла (разрыв 1,31 балла).

Примечательно, что обе фигуристки за произвольную программу получили одинаковые оценки — 156,65 балла.