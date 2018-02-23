Москва, 23 февраля, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для граждан, соблюдение которых позволит избежать обморожения и переохлаждения на свежем воздухе при сильном морозе. Соответствующее сообщение размещено 23 февраля на официальном сайте ведомства.

Мороз

В ведомстве напоминают, что к обморожению на морозе могут приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы.

При этом провоцирующим фактором может послужить курение и употребление алкоголя.

«Избегайте употребления спиртного — алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения», — поясняют в Роспотребнадзоре.

В свою очередь курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми при морозе.

«Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь многослойно, при этом между слоями одежды будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Либо используйте специальное термобельё», — говорится в сообщении.

Не рекомендуется выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. При этом наилучшим вариантом станут варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов, хоть и удобны для ношения, от мороза не спасают.

Перед выходом на мороз рекомендуется плотно поесть — это поможет зарядить организм необходимой энергией.

При планировании прогулки также следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма ещё не полностью настроена, а у пожилых людей функция теплорегуляции бывает нарушена. По этой причине дети и пожилые более подвержены переохлаждению и обморожениям.