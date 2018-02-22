Баку, 23 февраля, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Новая автомобильная дорога Баку — Губа — граница России будет платной. Об этом сообщил председатель государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

«Эта 4-полосная дорога начинается от поселка Тагиев — с 43 км дороги Баку — граница России и охватывает расстояние в 208 км. Новая дорога будет платной», — приводит слова чиновника АПА.

19 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку — Губа — граница России. Из госбюджета на строительство дороги выделено 150 млн манатов.

Сроки строительства и возможная плата за дорогу пока неизвестны.