Европейский союз окажет продовольственную помощь Болгарии
София, 22 февраля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. До 350 тысяч граждан Болгарии получат продовольственную помощь по линии Европейского союза в 2018 году. Об этом сообщил председатель Болгарского Красного Креста Христо Григоров, передаёт 22 февраля «Болгарское телеграфное агентство».
По его словам, в рамках программы помощи люди бесплатно получат по 60−70 килограммов продовольствия.
Как отметил Григоров, программа помощи действует уже не первый год. В 2017 году в пунктах раздачи питания в Болгарии была оказана помощь 330 тысячам человек.
Ранее на этой неделе Институт профсоюзных и социальных исследований при Конфедерации независимых профсоюзов Болгарии представили результаты исследования, согласно которым число зажиточных граждан в стране за 2017 год выросло на 300 тысяч человек.
В то же время, как показало исследование, 72% населения Болгарии на сегодняшний день живёт в бедности, не имея доходов, необходимых для нормального содержания жизни, сообщило «Болгарское национальное радио».
Заработные платы в республике по-прежнему остаются самыми низкими в Европейском союзе. Средний месячный заработок в Болгарии на сегодняшний день в 4−6 раз ниже, чем в Германии, Франции, Нидерландах. При этом цены в стране начинают приближаться к средним показателям по ЕС.
Так, согласно исследованию, цены на продовольствие в среднем достигли 70% от среднего уровня в других странах Евросоюза, на электроэнергию, газ и горючее — 53%, расходы на транспорт — 65%.
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