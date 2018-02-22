Москва, 22 февраля, 2018, 23:23 — ИА Регнум. В возрасте 91 года ушел из жизни известный дипломат, бывший посол СССР в ФРГ Валентин Фалин. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает телеканал RT со ссылкой на одного из близких Фалина.

Валентин Михайлович Фалин

Он сообщил, что Валентин Фалин скончался сегодня днем.

Напомним, Фалин был послом Союза Советских Социалистических Республик в Федеративной Республике Германия в период с 1971 по 1978 год. Затем он был заместителем заведующего Отделом международной информации Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (1978—1982 годы).

С 1983 по 1986 годы Фалин был обозревателем газеты «Известия».

В период с 1986 года по 1988 год был председателем правления Агентства печати «Новости» (АПН, предшественник РИА Новости).

В 1988—1991 годах — заведующий Международным отделом ЦК КПСС.