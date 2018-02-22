Дамаск, 22 февраля, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Захватившие Восточную Гуту террористы выпустили 83 мины по жилым кварталам Дамаска, сообщил 22 февраля журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Arian Zwegers Дамаск до войны. 2009

Юрий Евтушенко отметил, что число мирных жителей, погибших и пострадавших от подобных обстрелов растет.

«Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска. В течение суток боевиками из Восточной Гуты выпущено 83 мины по различным районам столицы Сирии», — сказал Юрий Евтушенко.

При этом удерживающие Восточную Гуту террористы прикрываются женщинами и детьми, которым не позволяют уйти из этого пригорода Дамаска.

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что контролирующие Восточную Гуту боевики сорвали переговоры по мирному урегулированию, предложенные им Россией и правительством Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители США обвиняют Россию и правительство Сирии в обострении ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута.