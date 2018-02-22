Москва, 22 февраля, 2018, 23:50 — ИА Регнум. США готовятся к эскалации конфликта с Россией и уже тестируют возможную реакцию Москвы с помощью провокаций в Сирии. Об этом 22 февраля заявил политолог Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Запад, в первую очередь в лице США и НАТО, получил четыре года назад мощнейший антироссийский инструмент в свои руки: это крымское алиби. Я уверен, что Запад посоветовал Украине «отползти» из этой ситуации от Крыма. Затем, соответственно, появилось донбасское алиби, сирийское и далее по списку. Всё играло на то, чтобы накачать европейские народы за эти четыре года вот этим материалом и постараться настроить против России. Европа настраивается сложно», — заявил Трофимчук.

«Но долго держать Европу в таком состоянии не выйдет. Невозможно так долго держать их в подвешенном состоянии и накачивать ещё десять лет этой идеологической пургой. Поэтому здесь возможны провокации», — подчеркнул он.

По его мнению, первые пробы для запуска нового витка активных антироссийских действий развернулись в Сирии уже в начале 2018 года, когда была предпринята попытка атаки российской авиабазы беспилотниками. И не исключено, что новые провокации произойдут уже на северо-западных и западных границах России, в Прибалтике, Польше, где в настоящее время продолжается усиление войск НАТО, отметил он.

«Они тестируют Россию: как Россия будет на это реагировать, как будет квалифицировать то, что происходит вокруг неё? И пока что они считают, что они делают всё правильно, поскольку Россия не решается в открытую сказать, почему это делается, кто это запускает, и что вообще такое происходит», — полагает политолог.

«Мы не учли урок, и это самое удивительное: в 1941 году Гитлер накапливал в тех же самых границах и местах войска… И мы сейчас, видя это накопление мощнейшее, опять ничего не делаем. Отвечать мы должны совершенно по-другому и свою реакцию просчитывать», — заключил он.

Напомним, что ранее Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину Соединенных Штатов, согласно которой намерен модернизировать ядерные силы, при этом сохраняя за собой право наносить стратегический удар не только в ответ на применение атомного оружия против США или их союзников, но и в «исключительных случаях» при неядерных атаках.