Киев, 22 февраля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран ответный матч 1/16 финала ЛЕ между командами «Динамо» и «АЕК». Матч завершился со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча («Динамо"/"АЕК»)

Удары 8/9

Удары в створ 4/6

Владение 42%/58%

Фолы 14/19

Составы на матч:

«Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачериди, Кадар, Бендзера, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Гонсалес, Буяльский, Мораеш.

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Гало, Чигринский, Христодулопулос, Симоеш, Бакасетас, Шоджаеи, Галанополус, Араухо.

Главный арбитр матча: Матей Юг.

Предупреждения: Симоеш — 19, Галанополус — 29, Гало — 58, Шоджаеи — 80, Чигринский — 90, Араухо — 90, Мораеш — 90.