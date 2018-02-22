«Динамо» и «АЕК» голов не забили
Киев, 22 февраля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран ответный матч 1/16 финала ЛЕ между командами «Динамо» и «АЕК». Матч завершился со счетом 0:0.
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья
Статистика матча («Динамо"/"АЕК»)
Удары 8/9
Удары в створ 4/6
Владение 42%/58%
Фолы 14/19
Составы на матч:
«Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачериди, Кадар, Бендзера, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Гонсалес, Буяльский, Мораеш.
«АЕК»: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Гало, Чигринский, Христодулопулос, Симоеш, Бакасетас, Шоджаеи, Галанополус, Араухо.
Главный арбитр матча: Матей Юг.
Предупреждения: Симоеш — 19, Галанополус — 29, Гало — 58, Шоджаеи — 80, Чигринский — 90, Араухо — 90, Мораеш — 90.